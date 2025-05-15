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        Antalya'da işitme engelli kadını öldüren sanık duruşmada suçunu itiraf etti

        Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 9 ay kayıp olarak arandıktan sonra toprağa gömülü bulunan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık cinayeti duruşmada itiraf etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:22 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:22
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        Antalya'da işitme engelli kadını öldüren sanık duruşmada suçunu itiraf etti
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        Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 9 ay kayıp olarak arandıktan sonra toprağa gömülü bulunan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık cinayeti duruşmada itiraf etti.

        Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Basık katılırken, tutuksuz sanık B.G. katılmadı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        İşaret dili uzmanı aracılığıyla savunma yapan sanık, olay günü maktulle bir kafede buluştuklarını, tutuksuz sanık B.G ile de telefonda görüntülü görüşme yaptıklarını ifade etti.

        Bu görüşme sırasında maktul tarafından B.G'ye kendisinin ve ailesinin çıplak görüntülerinin gösterildiğini iddia eden sanık, çıkan tartışmada Nihal Babayiğit'i boğazına sapladığı çay kaşığı ile öldürdüğünü itiraf etti.

        Yaralı haldeki Nihal Babayiğit'i doktora götürmek istediğini ileri süren sanık Mehmet Basık, bu arada görüntülü iletişimlerinin sürdüğü B.G'nin bunu istemediğini söyledi.

        B.G'nin kayıt altına aldığı bu anları yabancı uyruklu Ali B'ye telefondaki uygulamadan gönderdiğini iddia eden sanık, "Maktul yaralanınca ne yapacağımı bilemedim. Yanından ayrılarak, Serik otogarına gidip otobüse bindim." ifadesini kullandı.

        Sanık, mahkeme heyeti başkanının sorusu üzerine daha önceki beyanlarının doğru olmadığını, tutuklu bulunduğu koğuştaki arkadaşlarının "Daha çok ceza alırsın" telkinleri nedeniyle önceki mahkemede o şekilde ifade verdiğini ileri sürdü.

        Mehmet Basık, pişman olduğu için olayı en doğru şekilde anlatmaya karar verdiğini söyledi.

        Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Serik'te 9 Ekim 2023'te kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit hakkında ailesi kayıp ihbarında bulunmuş, genç kadının bulunması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

        Olayla ilgili mayıs ayı başında genç kadının kısa bir süre dini nikahla yaşadığı Mehmet Basık ile şüphelinin birlikte yaşadığı B.G. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Basık çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, B.G. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

        Batman Cezaevi'nden tutukluyken Serik'e getirilen Mehmet Basık'ın haziran ayında Eminceler mevkisinde gösterdiği bölgede Nihal Babayiğit'e ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulunmuştu.

        Sanık, önceki duruşmada daha önceden birlikte yaşadığı B.G. ile Nihal Babayiğit arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandığını, Serik ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen kavgada B.G'nin Babayiğit'i bıçakla öldürdüğünü iddia etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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