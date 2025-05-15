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        Kumluca'da 88 yaşındaki "Tüfekçi İsmet Usta" mesleğini sürdürüyor

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 88 yaşındaki İsmet Zorlu, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen 73 yıldır tüfek, çaydanlık ve anahtar tamiri yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:32 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:32
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        Kumluca'da 88 yaşındaki "Tüfekçi İsmet Usta" mesleğini sürdürüyor
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 88 yaşındaki İsmet Zorlu, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen 73 yıldır tüfek, çaydanlık ve anahtar tamiri yapıyor.

        Merkez Mahallesi'nde Eski Cami yanında, derme çatma atölyesinde çalışan İsmet Zorlu, 15 yaşında başladığı mesleğini bugün de sürdürüyor. "Tüfekçi İsmet" olarak tanınan Zorlu, yılların tecrübesiyle pense, kerpeten ve kargaburnu gibi aletleri ustalıkla kullanıyor.

        İlk olarak bir motosikletin karbüratörünü temizleyip taktığını anlatan Zorlu, “15 yaşından bu yana tüfek tamirciliği yapıyorum. Java motor deriz, onun karbüratörünü temizledim, taktım. Orman işletmesine ait çelik kasayı da kurbağacık anahtarla açmayı başardım. Benim ustam olmadı, bu işi kendi kendime öğrendim.” dedi.

        Tüfek tamiriyle başladığı mesleğinde zamanla çaydanlık kulpu ve anahtar tamiri de yapmaya başladığını belirten Zorlu, değişen ihtiyaçlara göre çilingirlik hizmeti de verdiğini söyledi.

        Zorlu, oğlu ve torununa mesleği öğrettiğini, zaman zaman onların da kendisine yardım ettiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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