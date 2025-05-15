Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Antalya'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Antalya'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Fidan ve Rubio'nun Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında görüştüğü duyuruldu.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunan birçok mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
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