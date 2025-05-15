Antalya'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletin genç sürücüsü öldü

Servis aracı sürücüsü M.H., ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.H. idaresindeki 07 C 74654 plakalı servis minibüsü ile Serhat Ertaş (24) yönetimindeki 07 HKA 16 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi ile 1017 Sokak'ın kesiştiği kavşakta çarpıştı.

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