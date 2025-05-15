Antalya'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletin genç sürücüsü öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
M.H. idaresindeki 07 C 74654 plakalı servis minibüsü ile Serhat Ertaş (24) yönetimindeki 07 HKA 16 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi ile 1017 Sokak'ın kesiştiği kavşakta çarpıştı.
Kazada motosikletteki sürücü Ertaş ile arkasındaki yolcu E.B. (28) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ertaş kurtarılamadı.
Servis aracı sürücüsü M.H., ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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