Kumluca'da Gençlik Haftası Judo Turnuvası yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Judo Turnuvası düzenlendi.

"Gençlik Haftası" etkinlikleri dolayısıyla, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Judo salonunda gerçekleştirilen turnuvada, 5 kategoride 118 sporcu mücadele etti.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, burada yaptığı konuşmada, ilçede birçok branşta sportif etkinlikler yaptıklarını, özellikle bireysel spor branşlarında yetenekli sporcularla ulusal şampiyonlarda elde ettiklerini söyledi.

Turnuvaya katılan sporcu sayısının yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini belirten Koca, "Güzel bir turnuva oldu. Sporcularımıza, Judo antrenörlerimize, bizleri yalnız bırakmayan sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum. İnşallah farklı turnuvalarda daha güzel etkinlikler düzenleyeceğiz." dedi.

Turnuvada, küçük kızlar kategorisinde Hatice Merve Özçelik, küçük erkekler kategorisinde Muhammet Emir Büyükkuşçular birinci oldu.

Minik kızlar kategorisinde Sümeyye Taşkıran, minik erkekler hafif sıklet kategorisinde Cihangir Kılıçarslan ve minik erkekler ağır sıklet kategorisinde ise Ömer Hazar birincilik elde etti.