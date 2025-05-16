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        Antalya'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:03
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        Antalya'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Gökhan Tunca'nın (27) kullandığı 07 BDP 218 plakalı motosiklet, Kütükçü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, refüjün ardından ağaca çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemenin ardından Tunca'nın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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