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        Antalya'da "Gençliğin Rotası Gelidonya Feneri" yürüyüşü yapıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Gençliğin Rotası Gelidonya Feneri" yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:48 Güncelleme: 17.05.2025 - 18:03
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        Antalya'da "Gençliğin Rotası Gelidonya Feneri" yürüyüşü yapıldı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Gençliğin Rotası Gelidonya Feneri" yürüyüşü düzenlendi.

        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KUTSO) organize ettiği, Antalya Valiliği, Kumluca Kaymakamlığı, Kumluca Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen yürüye, 19 ilçeden öğrenciler katıldı.

        Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde başlayan yürüyüş, yaklaşık dört kilometrelik patika yol sonunda Gelidonya Feneri'nde sona erdi. Yürüyüş sonunda katılanlara, yemek ikramında bulunuldu.

        Yürüyüşe katılan Vali Hulusi Şahin burada yaptığı konuşmada, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında dört kilometrelik doğa yürüyüşünün tamamladıklarını söyledi.

        Bakir doğasıyla eşsiz bir güzelliğe sahip Gelidonya Feneri'nin tarihi öneminin bulunduğunu ifade eden Vali Şahin, "Birinci dünya savaşında bizim askerlerimiz düşman unsurlarını buradan gözetlemişler. Buradaki gözcülerin verdiği bilgiye göre iki düşman gemisini batırmışlar. Böylece Akdeniz kıyıları düşman donanmasının zulmünden kurtulmuş. Biz de 19 Mayıs Gençlik Haftası'nda ecdadın izinde onların yolunda, bugün burada gençlerimizle ecdadımızı andık." dedi.

        Yürüyüş sonrası gençlere "doğayı aldığımız gibi bırakalım" diyerek çöpler konusunda uyaran Şahin, yürüyüşün düzenlenmesinde emeği bulunan kurum ve kuruluşlara, yürüyüşe katılan öğrencilere teşekkür etti.

        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Fahri Özen de Gençlik Haftası çerçevesinde doğayla iç içe bir turizm rotası olan Gelidonya Feneri'ne yürüyüş düzenlediklerini ve Antalya'nın tüm ilçelerinden yürüyüşe katılımın sağlandığını söyledi.

        Gelidonya Feneri yürüyüşüne Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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