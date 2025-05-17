Antalya'da "Gençliğin Rotası Gelidonya Feneri" yürüyüşü yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Gençliğin Rotası Gelidonya Feneri" yürüyüşü düzenlendi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KUTSO) organize ettiği, Antalya Valiliği, Kumluca Kaymakamlığı, Kumluca Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen yürüye, 19 ilçeden öğrenciler katıldı.

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde başlayan yürüyüş, yaklaşık dört kilometrelik patika yol sonunda Gelidonya Feneri'nde sona erdi. Yürüyüş sonunda katılanlara, yemek ikramında bulunuldu.

Yürüyüşe katılan Vali Hulusi Şahin burada yaptığı konuşmada, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında dört kilometrelik doğa yürüyüşünün tamamladıklarını söyledi.

Bakir doğasıyla eşsiz bir güzelliğe sahip Gelidonya Feneri'nin tarihi öneminin bulunduğunu ifade eden Vali Şahin, "Birinci dünya savaşında bizim askerlerimiz düşman unsurlarını buradan gözetlemişler. Buradaki gözcülerin verdiği bilgiye göre iki düşman gemisini batırmışlar. Böylece Akdeniz kıyıları düşman donanmasının zulmünden kurtulmuş. Biz de 19 Mayıs Gençlik Haftası'nda ecdadın izinde onların yolunda, bugün burada gençlerimizle ecdadımızı andık." dedi.