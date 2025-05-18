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        Dünya deri sektörü temsilcileri Antalya'da buluştu

        Türkiye Deri Konfeksiyonları Derneği (TDKD) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, yerli firma temsilcileriyle 1500 yabancı alıcıyı Antalya'da buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 17:04 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:04
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        Dünya deri sektörü temsilcileri Antalya'da buluştu
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        Türkiye Deri Konfeksiyonları Derneği (TDKD) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, yerli firma temsilcileriyle 1500 yabancı alıcıyı Antalya'da buluşturdu.

        Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen fuara, 20 ülkeden alım heyeti ile Türkiye'den 60 firma katıldı.

        Dünyaca ünlü markaların temsilcilerinin katıldığı organizasyon kapsamında alım heyetleri, yerli üreticilerle ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

        TDKD Başkanı Cengiz Sarıgül, AA muhabirine, sektöre can suyu olan fuarın ihracatı da artıracağını ifade etti.

        Fuarın verimli olacağını anlatan Sarıgül, "Fuarımızda dönüşleriyle birlikte 100 milyon dolarlık ticaret hacmi bekliyoruz. Fuarın atmosferi gün geçtikçe yukarıya doğru gidiyor. Her yıl fuarımızın biraz daha üzerine koyarak, müşteri kitlemizi genişleterek ve çeşitliliğini artırarak İDMİB ile daha geniş bir yelpazeye taşımış bulunuyoruz." diye konuştu.

        - "Hedefimiz ihracatı artırmak"

        İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca ise Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle düzenledikleri fuara, Amerika Birleşik Devletleri'nden Kolombiya ve Kanada'ya kadar birçok ülkeden alım heyetleri getirdiklerini söyledi.

        Fuarın ilgi gördüğünü vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

        "Alım heyetleri düzenledik. Burada bizim için çok önemli olan şey uzak ülkelerden müşteri getirmekti. O yüzden Amerika, Kolombiya, Kanada, İrlanda, Almanya, Fransa gibi birçok ülkeden birçok alıcı ihracatçılarımız ve sanayicilerimiz ile bir arada. Sektör olarak görevimiz, alıcı ile satıcıyı bir araya getirerek, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunup ihracatı artırmak. Bu konuda verimli bir etkinlik geçirdiğimize inanıyoruz."

        Fuar, 21 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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