Futbol: Trendyol Süper Lig
Stad:GainPark
Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard (Dk. 77 Makouta), Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 85 Enes Keskin), Hwang (Dk. 77 Vilhena), Sporar (Dk. 90+4 Arda Uslu)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Joao Mario, Rashica (Dk. 64 Arroyo), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 46 Muçi), Rafa Silva, Immobile (Dk. 64 Semih Kılıçsoy)
Goller: Dk. 40 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 71 Rafa Silva (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Uduokhai, Dk. 49 Muçi (Beşiktaş)
ANTALYA
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