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        Galatasaray'ın şampiyonluğunu Antalya'da 5 yıldızlı otelde kalan Alman turistler de kutladı

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyon olan Galatasaray'ın başarısını, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelde konaklayan Alman turistler de kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 23:58 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:58
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        Galatasaray'ın şampiyonluğunu Antalya'da 5 yıldızlı otelde kalan Alman turistler de kutladı
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyon olan Galatasaray'ın başarısını, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelde konaklayan Alman turistler de kutladı.

        Otelin 10. kuruluş yıl dönümü ve Galatasaray'ın şampiyonluğu şarkılarla kutlanırken, otelde kalan çoğunluğu Alman turistler de kutlamalara eşlik etti.

        Havai fişek gösterilerini izleyen Alman turistler, hem Galatasaray'ın şampiyonluğunu hem de otelin 10. yıl coşkusunu yaşadı.

        Otelin yönetim kurulu başkanı Ramazan Kara, gazetecilere, ikinci ligde Serik Belediyespor'un ardından Galatasaray'ın da şampiyon olmasıyla çifte şampiyonluk yaşadıklarını belirtti.

        Takımları kutlayan Kara, "Hem Serik'in şampiyon olması hem de Galatasaray'ın çifte kupa alması bizleri gururlandırdı. Bir Galatasaraylı olarak bu durumdan dolayı çok mutlu ve onurluyum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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