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        Antalya'da Gençlik Haftası Konseri verildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Haftası Konseri" verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:34 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:55
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        Antalya'da Gençlik Haftası Konseri verildi
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Haftası Konseri" verdi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda düzenlenen konser, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

        Oda Orkestrası, Klasik Gitar Orkestrası, Gençlik Orkestrası, Gençlik Bağlama Orkestrası ve Çok Sesli Gençlik Korosu ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda eğitim gören genç müzisyenler, Türk ve dünya müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi.

        Konserin ardından Uluslararası Piyano Profesyonelleri Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışmasının Türkiye kategorisinde dereceye giren Deniz Kantaş, Yasemin Tokoğlu, Sündüz Su Efe ve piyano öğretmenleri Dönay Üçgül ve Rufina Bahadır’a, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Şube Müdürü Okan Atila tarafından çiçek takdim edildi.​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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