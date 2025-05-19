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        Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 22:13 Güncelleme: 19.05.2025 - 22:27
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        Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
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        Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser gerçekleştirildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Varyant'ta düzenlenen fener alayına vatandaşlar ilgi gösterdi. Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı, dövizler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıdı.

        Türk Hava Kurumu pilotlarının paramotor gösterisi ise büyük alkış aldı.

        Ellerinde fenerlerle marşlar söyleyen katılımcılar, yaklaşık 3 kilometre yürüdü.

        Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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