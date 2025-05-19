Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Varyant'ta düzenlenen fener alayına vatandaşlar ilgi gösterdi. Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı, dövizler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıdı.

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser gerçekleştirildi.

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