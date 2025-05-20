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        Antalya'da park halindeki midibüse çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin park halindeki midibüse çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:30
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        Antalya'da park halindeki midibüse çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin park halindeki midibüse çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        D-400 kara yolunda Kazım Alış (24) idaresindeki 07 BPP 908 plakalı motosiklet, Avsallar Mahallesi mevkisinde sağ şeritte park halindeki 51 S 0241 plakalı midibüse arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Alış ile yanında bulunan Medine Badirova'nın (25) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenazeler, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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