Antalya'da kepçe ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kemal D. idaresindeki 06 BC 8413 plakalı otomobil, Serik-Belek kara yolu Eminceler mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 001 33320 plakalı kepçeyle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Güllü D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.