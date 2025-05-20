Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kepçe ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kepçe ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kemal D. idaresindeki 06 BC 8413 plakalı otomobil, Serik-Belek kara yolu Eminceler mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 001 33320 plakalı kepçeyle çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Güllü D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!

        Benzer Haberler

        Emre Belözoğlu öğrencilerle futbol oynadı
        Emre Belözoğlu öğrencilerle futbol oynadı
        Kumluca MYO'da "Müdür Öğrenci Buluşması" etkinliği yapıldı
        Kumluca MYO'da "Müdür Öğrenci Buluşması" etkinliği yapıldı
        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Basın Sohbetleri"nin konuğu oldu
        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Basın Sohbetleri"nin konuğu oldu
        Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Macar fotoğrafçının Anadolu'da çektiği 111 yıllık tarihi kareler AA'nın gör...
        Macar fotoğrafçının Anadolu'da çektiği 111 yıllık tarihi kareler AA'nın gör...
        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Genç çiftçi raf ömrünü 30 güne çıkardığı yenilebilir...
        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Genç çiftçi raf ömrünü 30 güne çıkardığı yenilebilir...