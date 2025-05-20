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        Antalya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:18
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        Antalya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı ilçesinde çok sayıda şüpheliden borç alan ve borçlarını ödeyemediği için hayatına son veren İ.T'nin intiharı ve S.T'nin ifadesi üzerine çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda, tefecilik yoluyla müştekileri çek, senet, araç devri, fatura karşılığı mal almış gibi göstermek suretiyle yaklaşık 650 milyon lira borçlandırdıkları tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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