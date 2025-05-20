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        Çocuk gelişimciler, çocuklarla buluştu

        –Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü tarafından, 20 Mayıs Çocuk Gelişimciler Günü dolayısıyla, "Çocuk Şenliği" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 19:06 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:16
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        Çocuk gelişimciler, çocuklarla buluştu
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        –Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü tarafından, 20 Mayıs Çocuk Gelişimciler Günü dolayısıyla, "Çocuk Şenliği" etkinliği düzenlendi.

        Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi yerleşkesinde gerçekleştirilen "Çocuk Şenliği" etkinliğine, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, ilçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Çiftçi, Belediye meclis üyesi Faik İlter, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte konuşan Uzman Dr. Fatma Gül Arslan çocukların karakter yapılarının 0-6 yaş arasında oluştuğunu süreçte, ihmal edilen ilgisiz bırakılan çocukların gelecek yaşamlarının zor ve sorunlu olduğunu söyledi.

        Bu konuda çocuk gelişiminin önemine değinen Arslan, "Maalesef gün geçmiyor ki, çocukların ihmal edildiği, istismara uğradığı bir haber, bir olayla karşılaşmayalım. Sağlam toplumların oluşmasında, ihmal edilmemiş, gelişim çağı döneminde ilgisiz bırakılmamış bireylerin önemli rolü bulunuyor. Bu konuda geleceğin çocuk gelişimcileri olarak sizlere büyük görevler düşüyor." dedi.

        Konuşmanın ardından ilçedeki değişik okullarda eğitim gören anaokulu ve kreş öğrencilerine yönelik Çocuk Gelişimi bölümü öğrencilerince yüz boyama, taş boyama, balon, palyaço gösterisi yapıldı ve çeşitli hediyeler verildi.

        Etkinlik sonunda Grup Bergüzar tarafından müzik dinletisi sunulurken, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyelerine, sponsorlara ile destek veren anaokulu ve kreş yöneticilerine teşekkür etti.

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