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        Antalya Adliyesi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi

        Antalya'da adliye personelinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 22:34 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:48
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        Antalya Adliyesi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi
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        Antalya'da adliye personelinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Şef Can Dursun yönetiminde koro ve solo parçalar seslendirildi.

        Konser sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, koro şefi Dursun'a çiçek takdim etti.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, protokol üyeleri ve adliye çalışanları katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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