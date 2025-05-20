Antalya Adliyesi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi
Antalya'da adliye personelinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.
Antalya'da adliye personelinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Şef Can Dursun yönetiminde koro ve solo parçalar seslendirildi.
Konser sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, koro şefi Dursun'a çiçek takdim etti.
Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, protokol üyeleri ve adliye çalışanları katıldı.
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