Antalya'da "Doğa Temelli Çözümlerle Geleceğe Yatırım" konferansı yapıldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Antalya'da "İklim Değişikliği ve Afetler: Doğa Temelli Çözümlerle Geleceğe Yatırım" konferansı düzenlendi.

Yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olan, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen proje kapsamındaki konferans Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Projeler Koordinatörü Dr. Ömer Öztürk, programın açılışında yaptığı konuşmada, dördüncüsü gerçekleştirilen konferans programı kapsamında daha önce sağlık, biyoçeşitlilik ve kent gibi konuların ele alındığını söyledi.

Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi'nin 2019'da başladığını belirten Öztürk, "Projede toplam bütçemiz 11 milyon 25 bin Avro. Bu yılın sonuna doğru da projeyi tamamlamış olacağız. Projemizde temel olarak 4 hedefimiz var. Bunlar arasındaki Türkiye'de İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planının güncellenmesi, iklim değişikliği platformunun kurulması ve pilot iller için iklim değişikliği uyum eylem planlarının hazırlanması hedeflerini tamamladık." diye konuştu.

Proje kapsamında 29 hibe projesi yürütüldüğünü aktaran Öztürk, İklim Değişikliği Eylem Planı'nda temel olarak 11 sektörün yer aldığını, bunların içinde de 40 stratejik hedef ve 129 tane de eylem olduğunu dile getirdi.

İklim Kanunu çalışmasıyla birlikte Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları'nın (YİDEP) belediyeler için zorunluluk haline geleceğini anımsatan Öztürk, bu kapsamdaki yönetmelik taslağı üzerinde çalışıldığını ve kurum görüşlerinin alındığını bildirdi.

YİDEP'ler hazırlanırken kurumların il bazlı etkilenebilirlik ve risk değerlendirmesi yapması ve buna bağlı olarak uyum eylemlerini belirlemesi, sera gazı envanteri çalışmasıyla azaltım eylemlerinin belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, bunların bakanlık tarafından elektronik bir sistem üzerinden izleneceğini kaydetti.

Öztürk, Başkanlığınca yürütülen İklim Portal, hibe programları, AB ortaklığındaki projeler, iklim projeksiyonları gibi çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi Proje Yöneticisi Gizem Bal ise projenin 6 ay daha uzatıldığını ve 8 Ekim'de sona ermesini planladıklarını söyledi.