Gazipaşa'da "Üniversitem İçin Sanattan Kazanıyorum" resim sergisi açıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrencilerin yaptığı resimler "Üniversitem İçin Sanattan Kazanıyorum" sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Gazipaşa Kaymakamlığı koordinesinde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gazipaşa Limanı'nda gerçekleştirilen "Üniversitem İçin Sanattan Kazanıyorum" sergisine öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Sergide öğrenciler derslerden öğrendikleri karakalem tekniklerini kendi hayalini sanata dönüştüren resimler yaptı.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, sergideki konuşmasında, insanların çocukluğundan beri yaptığı iş ile kendi karakterini bütünleştiremedikleri için çoğunlukla mutsuz hayatlar biriktirdiklerini söyledi.

Çocukların kendini idolleriyle yaptığı resimlerde sevdikleri meslekleri çizdiklerini anlatan Korkutata, "Açılan sergide öğrenciler hangi alanda yeteneklerini var ya da olmadığını ortaya koyma şansı yakaladı. Eminim ki birçoğumuzun hayatına dokunan öğretmenlerimiz vardır. Bugün de bu konu başlığı altında biraya geldik. Gerçekten çok güzel resim yapan öğrencileri görmüş olduk." dedi.

Gazipaşa Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Filiz Yıldız ise bu proje ile öğrencilerin ve idollerinin meslek tanıtımlarını birinci ağızdan dileyip, o mesleğin kendi dünyasında kişiliğine uyup uymadığını değerlendirme şansı yakaladığını söyledi.