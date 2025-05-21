Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Gazipaşa'da "Üniversitem İçin Sanattan Kazanıyorum" resim sergisi açıldı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrencilerin yaptığı resimler "Üniversitem İçin Sanattan Kazanıyorum" sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:02 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazipaşa'da "Üniversitem İçin Sanattan Kazanıyorum" resim sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrencilerin yaptığı resimler "Üniversitem İçin Sanattan Kazanıyorum" sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Gazipaşa Kaymakamlığı koordinesinde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gazipaşa Limanı'nda gerçekleştirilen "Üniversitem İçin Sanattan Kazanıyorum" sergisine öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Sergide öğrenciler derslerden öğrendikleri karakalem tekniklerini kendi hayalini sanata dönüştüren resimler yaptı.

        Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, sergideki konuşmasında, insanların çocukluğundan beri yaptığı iş ile kendi karakterini bütünleştiremedikleri için çoğunlukla mutsuz hayatlar biriktirdiklerini söyledi.

        Çocukların kendini idolleriyle yaptığı resimlerde sevdikleri meslekleri çizdiklerini anlatan Korkutata, "Açılan sergide öğrenciler hangi alanda yeteneklerini var ya da olmadığını ortaya koyma şansı yakaladı. Eminim ki birçoğumuzun hayatına dokunan öğretmenlerimiz vardır. Bugün de bu konu başlığı altında biraya geldik. Gerçekten çok güzel resim yapan öğrencileri görmüş olduk." dedi.

        Gazipaşa Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Filiz Yıldız ise bu proje ile öğrencilerin ve idollerinin meslek tanıtımlarını birinci ağızdan dileyip, o mesleğin kendi dünyasında kişiliğine uyup uymadığını değerlendirme şansı yakaladığını söyledi.

        Öğrencilerin öğrettiği kara kalem teknikleri ile resimler yaptığını belirten Yıldız, "Sıradan bir resim sergisi değil. Bu sergide öğrenciler öğretmen oldu. İdollerine ve velilerine resim yaptırdılar. Birlikte bir şey deneyimlediler. Aslında yetenek yoktur öğreti vardır. İnsanlar bunun ispatını da bu sergide görmüş oldular." dedi.

        Yıldız, çocukların idollerinden meslek tanıtımlarını birinci ağızdan dinleyip o mesleğin çocuğun dünyasında kişiliğine uyup uymadığını resmettiklerini aktardı.

        Konuşmaların ardında katılımcılar, sergiyi gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Doğa Temelli Çözümlerle Geleceğe Yatırım" konferansı yapıldı
        Antalya'da "Doğa Temelli Çözümlerle Geleceğe Yatırım" konferansı yapıldı
        Antalya'da halden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınd...
        Antalya'da halden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınd...
        Interfresh Eurasia Fuarı ihracatçı ve ithalatçıları buluşturacak
        Interfresh Eurasia Fuarı ihracatçı ve ithalatçıları buluşturacak
        Kıl dönmesine estetik ve kalıcı müdahale
        Kıl dönmesine estetik ve kalıcı müdahale
        Antalya'da balkondan düşerek ölen doktorun adı, yenidoğan yoğun bakım ünite...
        Antalya'da balkondan düşerek ölen doktorun adı, yenidoğan yoğun bakım ünite...
        Bu sahillere gece girişin cezası 557 bin 212 TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 557 bin 212 TL