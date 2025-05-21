Antalya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
Antalya'nın Aksu ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ekipler tarafından operasyon düzenlendi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ekipler tarafından operasyon düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar ve takip sonucunda ilçede belirlenen bir adrese baskın düzenledi.
Adrese yapılan baskında kaçak 3 dizüstü bilgisayar, 350 şarj aleti, 100 şarj kablosu, 575 kulaklık, bin 418 telefon aksesuarı, 240 powerbank ve 42 oyun kumandası ele geçirildi.
Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.
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