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        Antalya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi

        Antalya'nın Aksu ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:04
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar ve takip sonucunda ilçede belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

        Adrese yapılan baskında kaçak 3 dizüstü bilgisayar, 350 şarj aleti, 100 şarj kablosu, 575 kulaklık, bin 418 telefon aksesuarı, 240 powerbank ve 42 oyun kumandası ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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