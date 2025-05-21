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        Burdur Valisi Bilgihan Antalya Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde konuştu:

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen ve Mars gezegenindeki Jezero kraterine benzerliğiyle dikkati çeken Salda Gölü'nü bilim ve sporun, aynı zamanda doğanın da iç içe geçtiği bir alan olarak tanıtacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:22
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        Burdur Valisi Bilgihan Antalya Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde konuştu:
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        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen ve Mars gezegenindeki Jezero kraterine benzerliğiyle dikkati çeken Salda Gölü'nü bilim ve sporun, aynı zamanda doğanın da iç içe geçtiği bir alan olarak tanıtacaklarını söyledi.

        Vali Bilgihan, Antalya Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        AGC Başkanı İdris Taş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bilgihan, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ziyareti kapsamında cemiyet bünyesindeki "Basın Galerisi"ni gezen Bilgihan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

        Antalya ile Burdur'un aynı kültür havzasında yer aldığına dikkati çeken Bilgihan, Teke Yöresi olarak bilinen bu bölgenin tarih, kültür ve coğrafya açısından ortak bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

        Bilgihan, Antalyalıların ve Burdurluların bu coğrafyaya büyük ilgi ve hayranlık duyduğunu belirterek, "Antalyalı da Burdurlu da bu coğrafyaya hayran. Şehirlerimizin bağlarını güçlendirmek istiyoruz." dedi.

        Yaklaşık 7 aydır Burdur'da görev yaptığını ifade eden Bilgihan, kentin eğitimden kültüre, tarımdan sanayiye güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Bilgihan, valilik öncülüğünde geniş katılımlı Yörük şenliği düzenlediklerini hatırlatarak, "Folkloruyla, kültürüyle, yaşam tarzıyla yüzyıllara aşkın bir kültürü canlı tutuyoruz. Tarım ve hayvancılık potansiyelimizle bu zenginliği sürdürüyoruz. Konya'dan, Ankara'dan, Kırşehir'den katılımlar oldu." dedi.

        Burdur'un tarımsal üretim potansiyeline değinen Bilgihan, kentin özellikle lavanta, gül, anason ve rezene gibi tıbbi ve aromatik bitkilerde önemli bir üretim merkezi olduğunu vurguladı.

        Ayrıca çiğ süt üretiminde Türkiye genelinde beşinci sırada yer aldıklarını aktaran Bilgihan, seracılık alanında hem işletme sayısı hem de üretim alanı bakımından üst sıralarda bulunduklarını kaydetti.

        Bilgihan, Salda Gölü'nün tanıtımına yönelik önemli adımlar attıklarını dile getirerek, "Mayıs sonunda bir doğa festivali düzenleyeceğiz. Salda'da spor etkinlikleriyle, özellikle triatlonla, balon uçuşlarıyla, koşu etkinlikleriyle tanıtım gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Tabiat Parkı alanındaki bilim merkezinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle bilim kampına dönüşeceğini söyleyen Bilgihan, "Salda'yı bilim ve sporun aynı zamanda doğanın da iç içe geçtiği bir alan olarak tanıtacağız." dedi.

        - "Barındırdığı tarihi miras bölge açısından büyük önem taşıyor"

        Burdur'un sahip olduğu arkeolojik zenginliklerine de değinen Bilgihan, Sagalassos, Kibyra ve Kremna gibi antik kentlerin barındırdığı tarihi mirasın bölge açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Bilgihan, Pisidia bölgesinin oldukça köklü ve zengin bir geçmişe sahip olduğuna işaret ederek, bu kültürel mirasın daha geniş kitlelere tanıtılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

        Gül hasadı ve lavanta festivalleri için de davette bulunan Bilgihan, "Sadece Isparta değil, Burdur da gül ve lavanta kokulu şehirlerden biri. O yüzden doğayla iç içe olunabilecek etkinlikler planlıyoruz. Temmuz sonunda ulusal düzeyde spor yarışmalarıyla da Burdur'u daha çok gündeme taşıyacağız. Herkesi Burdur'a davet ediyoruz." diye konuştu.

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