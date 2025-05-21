Antalya&#39;nın Alanya ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2&#39;si tutuklandı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına ve bireysel kanunsuz silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.Okurcalar, İncekum, Avsallar, Türkler, Alara, Akdam, Saburlar ve Çakallar mahallelerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ikametlerde 8 tabanca, 13 av tüfeği, 8 tabanca şarjörü, 155 tabanca fişeği ve 180 av tüfeği fişeği ele geçirdi.Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2&#39;si tutuklandı, 4&#39;ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Salıverilen 11 şüpheli hakkında ise ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem başlatıldığı bildirildi.