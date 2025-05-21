Alanya'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesi İskele Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri C.G'nin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada zanlının üzerinde 194 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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