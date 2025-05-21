Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te "Bağımlı olma bağlı ol" etkinlikleri düzenlendi

        Antalya'nın Serik ilçesinde "Bağımlı olma bağlı ol" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:33 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te "Bağımlı olma bağlı ol" etkinlikleri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde "Bağımlı olma bağlı ol" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Serik Kaymakamlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nazmi Çiçek, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, etkinlikle özellikle çocukların teknoloji ve ekran bağımlılığından uzak tutmayı amaçladıklarını, çocukların dede, nine ve ebeveynleriyle kaliteli zaman geçirmeleri, geçmişi ve kültürü tanımalarını istediklerini belirtti.

        Ekinlik kapsamında dede ve torunların birlikte koştuğu yarışma düzenlendi. Buradaki programın ardından kaymakamlık bahçesinde sergi açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        21 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi

        Benzer Haberler

        Akdeniz Üniversitesinde "Dış Kaynaklı Öğrenci Projeleri Çalıştayı" düzenlen...
        Akdeniz Üniversitesinde "Dış Kaynaklı Öğrenci Projeleri Çalıştayı" düzenlen...
        Antalya'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temeli atıldı
        Antalya'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temeli atıldı
        Alanya'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
        Alanya'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
        Antalya'da Türk mutfağının klasik lezzetleri tanıtıldı
        Antalya'da Türk mutfağının klasik lezzetleri tanıtıldı
        Antalya'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Antalya'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
        Antalya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi