Serik'te "Bağımlı olma bağlı ol" etkinlikleri düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde "Bağımlı olma bağlı ol" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Serik Kaymakamlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nazmi Çiçek, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, etkinlikle özellikle çocukların teknoloji ve ekran bağımlılığından uzak tutmayı amaçladıklarını, çocukların dede, nine ve ebeveynleriyle kaliteli zaman geçirmeleri, geçmişi ve kültürü tanımalarını istediklerini belirtti.

Ekinlik kapsamında dede ve torunların birlikte koştuğu yarışma düzenlendi. Buradaki programın ardından kaymakamlık bahçesinde sergi açıldı.