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        Antalyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ikas Eyüpspor ile 24 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 22:53 Güncelleme: 21.05.2025 - 22:57
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        Antalyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ikas Eyüpspor ile 24 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Gaziantep FK maçının ardından 2 gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

        Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve geniş alanda pas çalışmasıyla sona erdi.

        Kırmızı-beyazlı takım, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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