Antalyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ikas Eyüpspor ile 24 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ikas Eyüpspor ile 24 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK maçının ardından 2 gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve geniş alanda pas çalışmasıyla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı takım, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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