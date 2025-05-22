Akseki'de Gençlik Kupası Futbol Turnuvası düzenlendi

Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmaları Kaymakam Saliha Karataş, Belediye Başkanı İlkay Akca ve ilçe protokolü de izledi.

Akseki Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akseki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı.

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