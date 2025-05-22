Akseki'de Gençlik Kupası Futbol Turnuvası düzenlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde Gençlik Kupası Futbol Turnuvası yapıldı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde Gençlik Kupası Futbol Turnuvası yapıldı.
Akseki Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akseki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı.
Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmaları Kaymakam Saliha Karataş, Belediye Başkanı İlkay Akca ve ilçe protokolü de izledi.
Turnuva süresince futbolseverler çekişmeli mücadelelere tanıklık etti.
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