Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

        Antalya'nın Aksu ilçesindeki Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 21:47 Güncelleme: 22.05.2025 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Aksu ilçesindeki Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı yapıldı.

        Öğrenciler ve öğretmenlerin ortak çalışmalarıyla hazırlanan 19 projenin tanıtıldığı fuarda, doğal afet ve deprem anlarında insan güvenliğini tehlikeye atmadan veri toplayabilen robot ilgi gördü.

        Meteorolojik ölçüm yapabilen akıllı cihazın ziyaretçilerin beğenisini kazandığı fuarda, tarım alanında faaliyet gösteren dronların gösterisi de ilgiyle izlendi.

        Okul Müdürü Haldun Çevik, bilim fuarının geleneksel hale geldiğini belirtti.

        Çevik, okulun projeleriyle havacılık alanında sadece Türkiye'de değil dünyada da adından söz ettirmeye başlayacağına inandığını belirtti.

        Bilim fuarının açılışına Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?

        Benzer Haberler

        Akseki'de Gençlik Kupası Futbol Turnuvası düzenlendi
        Akseki'de Gençlik Kupası Futbol Turnuvası düzenlendi
        Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
        Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
        Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Alman turist güneşlenirken hayatını kaybetti
        Alman turist güneşlenirken hayatını kaybetti
        Antalya'da bağış yoluyla toplanan kitaplar Türkiye'nin dört bir yanına ulaş...
        Antalya'da bağış yoluyla toplanan kitaplar Türkiye'nin dört bir yanına ulaş...
        Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü
        Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü