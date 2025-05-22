Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Çevik, okulun projeleriyle havacılık alanında sadece Türkiye'de değil dünyada da adından söz ettirmeye başlayacağına inandığını belirtti.

Öğrenciler ve öğretmenlerin ortak çalışmalarıyla hazırlanan 19 projenin tanıtıldığı fuarda, doğal afet ve deprem anlarında insan güvenliğini tehlikeye atmadan veri toplayabilen robot ilgi gördü.

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