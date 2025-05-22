Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
Antalya'nın Aksu ilçesindeki Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı yapıldı.
Antalya'nın Aksu ilçesindeki Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı yapıldı.
Öğrenciler ve öğretmenlerin ortak çalışmalarıyla hazırlanan 19 projenin tanıtıldığı fuarda, doğal afet ve deprem anlarında insan güvenliğini tehlikeye atmadan veri toplayabilen robot ilgi gördü.
Meteorolojik ölçüm yapabilen akıllı cihazın ziyaretçilerin beğenisini kazandığı fuarda, tarım alanında faaliyet gösteren dronların gösterisi de ilgiyle izlendi.
Okul Müdürü Haldun Çevik, bilim fuarının geleneksel hale geldiğini belirtti.
Çevik, okulun projeleriyle havacılık alanında sadece Türkiye'de değil dünyada da adından söz ettirmeye başlayacağına inandığını belirtti.
Bilim fuarının açılışına Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş de katıldı.
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