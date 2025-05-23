Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da AKTOB toplantısında konuştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yabancı ziyaretçilere ait kişi başı gecelik ortalama harcamanın bu yıl 116 dolara ulaştığını belirterek, "İnanıyorum ki 2025, turizmde yeni rekorlar kıracağımız bir yıl olacaktır. Hep birlikte Türkiye'yi turizmde küresel bir marka haline getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Ersoy, Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen mayıs ayı toplantısında yaptığı konuşmada, 2024'ün Türkiye turizmi adına tarihi rekorların kırıldığı bir dönem olduğunu belirtti.

2017 ile 2024 yılları arasında ziyaretçi sayısında yüzde 64, turizm gelirlerinde ise yüzde 95,5 oranında bir artış elde edildiğini anlatan Ersoy, şunları söyledi:

"Bu artış, yalnızca niceliğe değil, niteliğe de verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Nitekim birinci çeyrekler itibarıyla yabancı ziyaretçilerimize ait kişi başı gecelik ortalama harcama 2017'de 75 dolarken, 2024'te 106 dolara, 2025'te ise 116 dolara ulaşmıştır. Bu gelişmeler, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü sıralamalarına da yansımış, 2017 yılında 8. sırada yer alan ülkemiz, 2023'te 5'inci, 2024'te ise 4'üncü sıraya yükselmiştir. 2025 yılı için hedefimiz 64 milyar dolar gelirdir."

Bakan Ersoy, Antalya'nın, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli turizm destinasyonlarından biri olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Bu başarının, sadece doğal güzelliklerin değil, aynı zamanda yürütülen stratejik tanıtım çalışmalarının ve yerel paydaşlarla kurulan güçlü işbirliklerinin bir sonucu olduğuna işaret eden Ersoy, "Tüm bu başarı hikayelerinin mimarlarından biri de hiç şüphesiz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'dır (TGA). TGA, kuruluşundan bu yana ülkemizin tanıtım stratejisini yalnızca ulusal değil, küresel bir ölçekte başarıyla yürütmektedir." dedi. - Antalya'da sürdürülebilir turizm belgesine sahip işletme sayısı yüzde 81'den fazla Geçen yıl Antalya'da gerçekleştirilen 46 etkinlikte 32 ülkeden 697 kişiyi ağırlarken bu yıl sadece ilk 4 ayda bu rakamın 1288 kişiye çıktığını aktaran Ersoy, Wizz Air ile hayata geçirilen "Get Lost with Wizz Air" kampanyasıyla 138 milyon görüntülenmeye ulaşıldığını bildirdi.

Ersoy, tanıtım faaliyetlerini dijital mecralarda da yoğun biçimde sürdürdüklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "GoTürkiye platformumuz üzerinden 2024 yılında 901 milyon, 2025'in ilk çeyreğinde ise 176 milyonun üzerinde dijital gösterim elde ettik. Sosyal medya paylaşımlarımız ise milyonlarca kişiye ulaşarak Antalya'nın dünya genelinde tanınırlığını pekiştirdi. Sadece tanıtımla yetinmiyor, içerik üretimiyle de Antalya'nın kültürel ve tarihi zenginliklerini ön plana çıkarıyoruz. Turkish Riviera temalı filmlerimiz, "Sight & Sound Sessions" gibi özel projelerimizle dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaşarak yeni nesil bir turizm anlatısı oluşturuyoruz." Ersoy, Antalya'nın yer aldığı "Travels with Darley", "Hidden TurkAegean" ve "Wonders of Turkey" gibi uluslararası yapımlar sayesinde milyonlarca kişiye doğrudan temas ettiklerini söyledi. Turizmdeki başarıda sürdürülebilirlik vizyonunun büyük payı olduğunu aktaran Ersoy, "Antalya'da turizm işletmelerinin yüzde 81'inden fazlası sürdürülebilir turizm belgesine sahip. Bu oran, çevresel ve kültürel değerlerimize verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Antalya'nın sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını belirten Ersoy, spor turizminden gastronomiye, kültürden doğaya kadar çok yönlü bir destinasyon olduğunu artık tüm dünyanın bildiğini ifade etti. - Geçen yıl yurt dışından 1149 eser iade edildi Gece müzeciliği gibi yenilikçi uygulamalarla sezonu 12 aya yaymayı, ziyaretçileri otel dışına çıkarmayı ve turistik hareketliliği kent merkezlerine taşımayı hedeflediklerini dile getiren Ersoy, Alanya, Aspendos, Side, Patara gibi ören yerlerimizin gece saatlerinde de ziyarete açık olmasının bu hedefin somut bir adımı olduğunu kaydetti. "Geleceğe Miras" projesiyle arkeolojik alanlarda 12 ay süren kazı ve restorasyon çalışmalarına devam edildiğini, geçen yıl yurt dışından toplam 1149 eserin iadesinin gerçekleştirildiğini anlatan Ersoy, "Turizmde temel hedefimiz, çevresel, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliği gözeterek turizm faaliyetlerini 81 ilimize ve yılın 12 ayına yaymak, böylece tüm bölgelerimizin kalkınmasına katkı sağlamak ve yerel değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek." diye konuştu.

Bakan Ersoy, bu yıl Türkiye genelinde 28'i Antalya'da olmak üzere 58 bisiklet dostu konaklama tesisi hizmet verdiğini, Tour of Antalya, Runtalya Maratonu, Dünya Çocuklar Kupası gibi uluslararası spor organizasyonların, Antalya'nın çok yönlü tanıtımına hizmet ettiğini söyledi. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de kültür turizmine yapılan yatırımların bir başka örneği olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti: "Bu yıl 20 şehirde gerçekleştirilecek festivalin finali 10 Kasım'da Antalya'da yapılacaktır. 219 günlük süresiyle dünyanın en uzun soluklu kültür sanat festivali olan bu etkinlik, şehirlerimizin markalaşmasında kilit rol üstlenmektedir. Bu kadar emeğin karşılığı olarak inanıyorum ki 2025, turizmde yeni rekorlar kıracağımız bir yıl olacaktır. Hep birlikte Türkiye'yi turizmde küresel bir marka haline getirmeye devam edeceğiz. Bu güçlü vizyonu birlikte paylaştığınız, destek verdiğiniz için hepinize içtenlikle teşekkür ediyor, Antalya'ya ve Türkiye turizmine hayırlı bir sezon diliyorum."