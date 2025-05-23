Antalya'nın kent tarihini anlatan kitapların tanıtımı yapıldı

Antalya'da kent tarihçisi Hüseyin Çimrin'in yazdığı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) yayınladığı "Kuruluşundan Günümüze Antalya Kent Sözlüğü" ve "Kuruluşundan Günümüze Antalya Kent Kronolojisi" adlı iki kitabın tanıtımı yapıldı.

Kitapların tanıtım etkinliği, Antalya Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, buradaki konuşmasında, Antalya üzerine yazılmış iki kitabı daha yayınlayarak kent ve ülke kültürüne kazandırdıklarını söyledi.

Çimrin, "Kuruluşundan Günümüze Antalya Kent Sözlüğü" kitabında, kentin merkez ilçeleri olan Aksu, Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde hizmet etmiş kişileri, unutulmuş yöresel etkinlikleri, önemli mekanları ve caddeleri alfabetik sırayla okuyucuya anlatıyor.

"Kuruluşundan Günümüze Antalya Kent Kronolojisi" kitabında ise kent tarihini ilgilendiren olaylar kronolojik bir biçimde sıralanarak okuyucuya ve araştırmacılara kent tarihi hakkında bilgiler veriyor.