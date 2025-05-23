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        Antalya'nın kent tarihini anlatan kitapların tanıtımı yapıldı

        Antalya'da kent tarihçisi Hüseyin Çimrin'in yazdığı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) yayınladığı "Kuruluşundan Günümüze Antalya Kent Sözlüğü" ve "Kuruluşundan Günümüze Antalya Kent Kronolojisi" adlı iki kitabın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:03
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        Antalya'nın kent tarihini anlatan kitapların tanıtımı yapıldı
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        Antalya'da kent tarihçisi Hüseyin Çimrin'in yazdığı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) yayınladığı "Kuruluşundan Günümüze Antalya Kent Sözlüğü" ve "Kuruluşundan Günümüze Antalya Kent Kronolojisi" adlı iki kitabın tanıtımı yapıldı.

        Kitapların tanıtım etkinliği, Antalya Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, buradaki konuşmasında, Antalya üzerine yazılmış iki kitabı daha yayınlayarak kent ve ülke kültürüne kazandırdıklarını söyledi.

        Çimrin, "Kuruluşundan Günümüze Antalya Kent Sözlüğü" kitabında, kentin merkez ilçeleri olan Aksu, Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde hizmet etmiş kişileri, unutulmuş yöresel etkinlikleri, önemli mekanları ve caddeleri alfabetik sırayla okuyucuya anlatıyor.

        "Kuruluşundan Günümüze Antalya Kent Kronolojisi" kitabında ise kent tarihini ilgilendiren olaylar kronolojik bir biçimde sıralanarak okuyucuya ve araştırmacılara kent tarihi hakkında bilgiler veriyor.

        Etkinliğe Hacısüleyman ve Çimrin'in yanı sıra kitapseverler ile gazeteciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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