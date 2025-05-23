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        Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

        Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 20:31 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:01
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        Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
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        Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyon ikinci gününde karma senkronize 3 metre tramplen finali ile kadınlar 1 metre tramplen final atlayışları yapıldı.

        Karma senkronize 3 metre tramplen finalinde Almanya birinci, İtalya ikinci, Büyük Britanya ise üçüncü oldu.

        Kadınlar 1 metre tramplen final yarışlarında İtalyan Chiara Pellacani birinci, İsveçli Elna Winderstrom ikinci, aynı ülkeden Michelle Luisa Heimberg de üçüncülüğü elde etti.

        Dereceye giren takım ve sporculara madalyalarını Avrupa Yüzme Birliği Başkanı Antonio Silva ile Türkiye Yüzme Federasyon Başkanı ve Avrupa Yüzme Birliği Asbaşkanı Erkan Yalçın verdi.

        Organizasyon yarın erkekler senkronize 3 metre tramplen finali ve kadınlar 3 metre platform finalleri ile devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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