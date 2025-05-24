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        Kumluca'da Mavikent Durali Yazıcı Okulu'nda kermes düzenlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Mavikent Durali Yazıcı İlkokulu ve Ortaokulu'nda kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:40 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:40
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        Kumluca'da Mavikent Durali Yazıcı Okulu'nda kermes düzenlendi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Mavikent Durali Yazıcı İlkokulu ve Ortaokulu'nda kermes düzenlendi.

        Etkinlik, öğrenci, veli ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Velilerin hazırladıkları ürünler, satışa sunuldu.

        Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte öğretmenler ile veliler arasında dayanışma örneği sergilendi.

        Birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bu tür etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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