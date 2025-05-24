Kumluca'da Mavikent Durali Yazıcı Okulu'nda kermes düzenlendi
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Mavikent Durali Yazıcı İlkokulu ve Ortaokulu'nda kermes düzenlendi.
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Mavikent Durali Yazıcı İlkokulu ve Ortaokulu'nda kermes düzenlendi.
Etkinlik, öğrenci, veli ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Velilerin hazırladıkları ürünler, satışa sunuldu.
Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte öğretmenler ile veliler arasında dayanışma örneği sergilendi.
Birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bu tür etkinliklerin devam edeceği bildirildi.
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