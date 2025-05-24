Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular iki grup halinde top kapma çalışmasının ardından idmanı taktik çalışmayla tamamladı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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