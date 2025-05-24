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        Konyaaltı Belediyesi'nde işten çıkarılan çalışanlar eylem yaptı

        Antalya'da Konyaaltı Belediyesi tarafından işten çıkarılan 67 çalışan görevlerine dönmek için eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 21:35 Güncelleme: 24.05.2025 - 21:49
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        Konyaaltı Belediyesi'nde işten çıkarılan çalışanlar eylem yaptı
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        Antalya'da Konyaaltı Belediyesi tarafından işten çıkarılan 67 çalışan görevlerine dönmek için eylem yaptı.

        Konyaaltı Belediyesinin önünde çadır kuran çalışanlar ve yakınları, "İşimizi geri istiyoruz" pankartı açarak slogan attı.

        Grup adına basın açıklaması yapan Ceren Can, emeği, emekçiyi ve işçi haklarını yok sayarak kendilerini işten çıkaran anlayışa karşı eylem yaptıklarını söyledi.

        İşten çıkarılanların 5 ila 15 yıldır Konyaaltı Belediyesi'nde çalıştığını belirten Can, "Yaklaşık 1,5 yıl önce belediyede kadroya alınarak çalışmaya devam ettik. Ancak bugün işten çıkarılmış bulunmayız. Ayrıca tarafımıza hiçbir bilgi verilmeden disiplin kurulu kararıyla iş akdimiz sona erdirildiğini öğrendik. Bu kararla hiçbir yerde iş bulamayız ve işsizlik maaşı dahi alamayız." dedi.

        Yapılanlar yüzünden daha çok mağdur edildiklerini kaydeden Can, Kurban Bayramı öncesinde işçilerle ailelerin de mağdur edildiğini vurguladı.

        Can, haksızlığa karşı sessiz kalmayacaklarını ve tek taleplerinin yıllardır çalıştıkları işlerine geri dönmek olduğunu ifade etti.

        Gruptakiler açıklamanın ardından çadırda beklemeye devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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