Burdur turizm değerleriyle dünyaya tanıtılacak

ZEHRA TEKECİ ESER - Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kentin daha fazla tanıtılması için her ay farklı temalarda etkinlikler organize edildiğini belirterek, "Burdur'un sahip olduğu güzellikleri çevresiyle ülkemizle ve dünyayla paylaşmak istiyoruz." dedi.

Vali Bilgihan, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı açıklamada, Burdur'un tarihi ve kültürel anlamda büyük bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Kentin Pisidya Bölgesi'nden tarihi izler barındırdığını anlatan Bilgihan, "Sagalassos, Kibyra, Kremna ve Boubon gibi önemli antik kentlerimiz bulunuyor. Kentimizde Osmanlı dönemlerine, 1700'lü yıllara ait konaklar ile Ulu Cami gibi yakın zamanların tarihi kimliğine ışık tutacak eserler de mevcut. Bunun ötesinde Burdur özellikle folklor açısından halk oyunları, türküleri, ezgileri ve çalgılarıyla kültürel bir zenginliğe sahip." diye konuştu.

Bilgihan, kentin sahip olduğu turistik değerlerinin, şehrin gelişim kapasitesiyle daha fazla tanıtılmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Kentte tarım ve hayvancılığın da önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Bilgihan, susuz tarım alanında lavanta, gül, rezene, çörek otu, ada çayı gibi birçok alternatif ürün yetiştirildiğini belirtti.

Bunların hepsinin ortak bir zeminde birlikte anlatılması ve tanıtılması için çalışma yürüttüklerini anlatan Bilgihan, şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden itibaren bunu daha fazla işlemek gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda her ay bir tema belirliyor ve etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz ay Yörük kültürü temasıyla Yörük Şenliği yaptık. Mayıs ayında gül hasadı ve doğa festivali şeklinde etkinlik yapacağız. Haziran sonu ve temmuz ayında lavanta odaklı etkinlik olacak. Temmuz sonunda ise spor etkinlikleriyle ön plana çıkmayı düşünüyoruz. Burdur'un sahip olduğu güzellikleri çevresiyle ülkemizle ve dünyayla paylaşmak istiyoruz." Bilgihan, bu kapsamda 30 Mayıs'ta Karacaören'de su sporları etkinlikleriyle doğa festivallerine önemli bir başlangıç yapacaklarını, aynı gün Sığla Ormanları ve Sagalassos Antik Kenti'nde farklı organizasyonlar gerçekleştireceklerini dile getirdi. Isparta ve Burdur'un gül üretiminde de önemli bir kapasiteye sahip olduğuna değinen Bilgihan, sözlerini şöyle sürdürdü: