Burdur turizm değerleriyle dünyaya tanıtılacak
ZEHRA TEKECİ ESER - Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kentin daha fazla tanıtılması için her ay farklı temalarda etkinlikler organize edildiğini belirterek, "Burdur'un sahip olduğu güzellikleri çevresiyle ülkemizle ve dünyayla paylaşmak istiyoruz." dedi.
ZEHRA TEKECİ ESER - Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kentin daha fazla tanıtılması için her ay farklı temalarda etkinlikler organize edildiğini belirterek, "Burdur'un sahip olduğu güzellikleri çevresiyle ülkemizle ve dünyayla paylaşmak istiyoruz." dedi.
Vali Bilgihan, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı açıklamada, Burdur'un tarihi ve kültürel anlamda büyük bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi.
Kentin Pisidya Bölgesi'nden tarihi izler barındırdığını anlatan Bilgihan, "Sagalassos, Kibyra, Kremna ve Boubon gibi önemli antik kentlerimiz bulunuyor. Kentimizde Osmanlı dönemlerine, 1700'lü yıllara ait konaklar ile Ulu Cami gibi yakın zamanların tarihi kimliğine ışık tutacak eserler de mevcut. Bunun ötesinde Burdur özellikle folklor açısından halk oyunları, türküleri, ezgileri ve çalgılarıyla kültürel bir zenginliğe sahip." diye konuştu.
Bilgihan, kentin sahip olduğu turistik değerlerinin, şehrin gelişim kapasitesiyle daha fazla tanıtılmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.
Kentte tarım ve hayvancılığın da önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Bilgihan, susuz tarım alanında lavanta, gül, rezene, çörek otu, ada çayı gibi birçok alternatif ürün yetiştirildiğini belirtti.
Bunların hepsinin ortak bir zeminde birlikte anlatılması ve tanıtılması için çalışma yürüttüklerini anlatan Bilgihan, şunları söyledi:
"Göreve geldiğimiz günden itibaren bunu daha fazla işlemek gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda her ay bir tema belirliyor ve etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz ay Yörük kültürü temasıyla Yörük Şenliği yaptık. Mayıs ayında gül hasadı ve doğa festivali şeklinde etkinlik yapacağız. Haziran sonu ve temmuz ayında lavanta odaklı etkinlik olacak. Temmuz sonunda ise spor etkinlikleriyle ön plana çıkmayı düşünüyoruz. Burdur'un sahip olduğu güzellikleri çevresiyle ülkemizle ve dünyayla paylaşmak istiyoruz."
Bilgihan, bu kapsamda 30 Mayıs'ta Karacaören'de su sporları etkinlikleriyle doğa festivallerine önemli bir başlangıç yapacaklarını, aynı gün Sığla Ormanları ve Sagalassos Antik Kenti'nde farklı organizasyonlar gerçekleştireceklerini dile getirdi.
Isparta ve Burdur'un gül üretiminde de önemli bir kapasiteye sahip olduğuna değinen Bilgihan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Isparta ticarileştirme açısından belki çok daha tanınır, bilinir ve önemli noktada ama Burdur'da tarımsal üretim noktasında çok ciddi bir kapasite var. O yüzden bunu anlatmak için 31 Mayıs'taki etkinliklere Lavanta ve Gül Yolu ile Lavanta ve Gül Merkezi başlamak istedik. Etkinlikte gül hasadını, doğayla iç içe olmak isteyen insanları ağırlayacak, kültürümüzü tanıtmış olacağız. Etkinliklerde çeşitli koku atölyelerine de yer vereceğiz."
- "Salda'nın bilim ve sporda ön plana çıkmasını istiyoruz"
"Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen Salda Gölü'nün ise görülmeye değer eşsiz bir bölge olduğunu belirten Bilgihan, Salda Gölü için de programlar planladıklarını söyledi.
Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, 1 Haziran'da Salda Gölü'nde bir etkinlik olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Salda'nın bilim ve sporda ön plana çıkmasını istiyoruz. Salda önümüzdeki süreçte bir bilim merkezi olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Burdur ziyaretinde bunun müjdesini verdi. Bu çalışmanın başlangıç aşamasındayız. TÜBİTAK önderliğinde, üniversitemizle bu çalışmayı yapacağız. Etkinliğimizde yürüyüş, koşu, bisiklet etkinlikleri planlıyoruz. Kontrollü şekilde balon uçuşları da başladı. Tüm etkinliklere herkesi bekliyoruz."
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