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        Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

        Antalya'nın Serik ilçesinde 11 gün önce bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:09 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:09
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        Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
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        Antalya'nın Serik ilçesinde 11 gün önce bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

        M.A.D'nin kullandığı 07 LUZ 29 plakalı hafif ticari araç, 15 Mayıs'ta, D-400 kara yolunda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Muhtesim Alkhshman'a çarptı.

        Ağır yaralanan çocuk, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Antalya'daki bir hastaneye sevk edilen Muhtesim, kurtarılamadı.

        Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa aracın çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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