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        Serik'te sağlık yatırımlarına yönelik toplantı düzenlendi

        Antalya'nın Serik ilçesinde sağlık yatırımlarını değerlendirmek için toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:29
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        Serik'te sağlık yatırımlarına yönelik toplantı düzenlendi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde sağlık yatırımlarını değerlendirmek için toplantı düzenlendi.

        Serik Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Kaymakam Cemal Şahin, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seyda Akkaya ve Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Kurt katıldı.

        Toplantıda, ilçeye yapılması planlanan sağlık yatırımları ele alındı. Katılımcılar, mevcut sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması adına fikir alışverişinde bulundu.

        Toplantının ardından heyet, yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve içerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Komuta Merkezinin yer alacağı komplekste incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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