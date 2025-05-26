Serik'te sağlık yatırımlarına yönelik toplantı düzenlendi

Toplantının ardından heyet, yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve içerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Komuta Merkezinin yer alacağı komplekste incelemelerde bulundu.

Toplantıda, ilçeye yapılması planlanan sağlık yatırımları ele alındı. Katılımcılar, mevcut sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması adına fikir alışverişinde bulundu.

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