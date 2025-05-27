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        Antalya Şehir Tiyatroları 41. yılında yaklaşık 75 bin seyirci ağırladı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), 41. yılı 2024-2025 sezonunda sahnelediği 268 oyunla yaklaşık 75 bin kişiye ulaşarak, kendi izleyici rekorunu kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:20 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:37
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        Antalya Şehir Tiyatroları 41. yılında yaklaşık 75 bin seyirci ağırladı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), 41. yılı 2024-2025 sezonunda sahnelediği 268 oyunla yaklaşık 75 bin kişiye ulaşarak, kendi izleyici rekorunu kırdı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AŞT, 41. yıl final sezonunu "Tiyatroname" isimli oyunla yaptı.

        Şehir Tiyatroları Doğu Garajı Kültür Merkezi Büyük Sahne'de kapalı gişe sahnelenen tek perdelik oyun, müzikal gösterisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        İzleyicilere hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşatan oyun, alkış topladı.

        AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, temsil sonunda oyuncularla seyirciyi selamladı.

        Özgür, buradaki konuşmasında, şehir tiyatrosunun geçmişte yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

        AŞT'ye geçmişten bu yana emek veren herkese teşekkür eden Özgür, şöyle konuştu:

        "Biz bir bayrağı devraldık, bizden sonra da bu bayrağı arkadaşlarımız devralacaktır. Muhteşem bir tiyatroyuz. Türkiye'nin en teknik donanımlı tiyatro sahnesine sahibiz. 3 tane modern salonumuz var. Eskiden turnelere gitmek bizim için çok zordu. Aynı gün 3 farklı noktada oyun oynayabilecek bir güce sahip olduk. Biz bu şehir için üretmeye çalışıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in destekleriyle çok güzel bir noktadayız ve muhteşem bir seyirciye sahibiz. Alkışlarınız hiç susmasın, perdelerimiz hiç kapanmasın. Yeni sezonda buluşmak dileğiyle."

        Yurt içi ve dışı olmak üzere birçok temsil, gösteri ve oyunla sanatseverlerle buluşan AŞT, 41. yılında kendi izleyici rekorunu kırdı. Sezon boyunca 268 gösteriyle sahneye çıkan tiyatro, yaklaşık 75 bin seyirciye ulaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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