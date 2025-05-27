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        Antalya ve çevre illerdeki AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:49 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:36
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        Antalya ve çevre illerdeki AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı
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        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        AK Parti Antalya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 1960 darbesinin yıl dönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyetin kınandığı belirtilerek, demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet dilendi.

        27 Mayıs'ın sadece tek bir darbe tarihi olmadığı, darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "AK Parti hükümetleri olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştik ve sonuna kadar mücadele verdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Demokrasi için hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir."

        - Muğla

        AK Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Avukat Mustafa Çelebi ise 27 Mayıs'ın sadece bir darbe tarihi olmadığına dikkati çekti.

        Birçok darbecinin cesaretini 27 Mayısçılardan aldığını vurgulayan Çelebi, Yassıada yargılamaları, idam kararları ve demokrasiye yapılan her müdahalenin siyasi tarihte büyük yaralar açtığını belirtti.

        Tüm darbelerle mücadelenin süreceğinin altını çizen Çelebi, halkın her zaman demokrasinin yanında durduğuna işaret ederek, "Milletimiz, vesayet düzenine ve darbeci zihniyete asla boyun eğmemiştir. Bu necip millet, içinden demokrasi kahramanları çıkarmaya devam etmiştir." diye konuştu.

        - Isparta

        AK Parti Isparta İnsan Hakları Başkanı Avukat Hatice Çetin Gücüyener de Kamakkapı Meydanı'nda yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana vesayetçilerle, cunta heveslileriyle defalarca yüzleştiklerini ve sonuna kadar mücadele verdiklerini söyledi.

        Vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyetlerin hala yaşadığını dile getiren Gücüyener, "Vesayetçi ve cuntacı zihniyet yine öğrencileri sokaklara dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, sokakları yakıp yıkanlarda, tencere tava çalanlarda, kutsallara zarar verenlerde, 'Ordu göreve' pankartı açanlarda, Cumhuriyet mitingleri düzenleyenlerde, darbe teşebbüsünü tankların önünden sıvışıp kahve içerek seyredenlerde tekrar tekrar tecessüm ederek hala diri olduğunu bizlere her fırsatta gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        - Burdur

        AK Parti Burdur İl Başkanlığından yapılan açıklamada, darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden, darbenin yapılışına, hukuksuz Yassıada yargılamalarından milli iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle 27 Mayıs'ın demokratik siyaset üzerinde büyük yaralar bıraktığına yer verildi.

        14 Mayıs 1950'de milletin teveccühüyle iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının büyük bir kalkınma hamlesi başlatarak milletin gönlünde taht kurduğu vurgulanan açıklamada, "Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız." ifadelerine yer verildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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