Antalya ve çevre illerdeki AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Antalya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 1960 darbesinin yıl dönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyetin kınandığı belirtilerek, demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet dilendi.

27 Mayıs'ın sadece tek bir darbe tarihi olmadığı, darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti hükümetleri olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştik ve sonuna kadar mücadele verdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Demokrasi için hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir."

- Muğla AK Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Avukat Mustafa Çelebi ise 27 Mayıs'ın sadece bir darbe tarihi olmadığına dikkati çekti. Birçok darbecinin cesaretini 27 Mayısçılardan aldığını vurgulayan Çelebi, Yassıada yargılamaları, idam kararları ve demokrasiye yapılan her müdahalenin siyasi tarihte büyük yaralar açtığını belirtti. Tüm darbelerle mücadelenin süreceğinin altını çizen Çelebi, halkın her zaman demokrasinin yanında durduğuna işaret ederek, "Milletimiz, vesayet düzenine ve darbeci zihniyete asla boyun eğmemiştir. Bu necip millet, içinden demokrasi kahramanları çıkarmaya devam etmiştir." diye konuştu. - Isparta AK Parti Isparta İnsan Hakları Başkanı Avukat Hatice Çetin Gücüyener de Kamakkapı Meydanı'nda yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana vesayetçilerle, cunta heveslileriyle defalarca yüzleştiklerini ve sonuna kadar mücadele verdiklerini söyledi.