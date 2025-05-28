Antalyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı

Kulüpten yapılan açıklamada, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul için 24 Haziran 2025 Salı günü saat 16.00'nın belirlendiği bildirildi.

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