Alanya'da sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yapan işletme mühürlendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yaptığı belirlenen işletme mühürlendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yaptığı belirlenen işletme mühürlendi.
Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, Saray Mahallesi'nde şalgam üretimi yapan bir işletmede denetim yaptı.
Denetimde, üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız bir alanda yapıldığı, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suların imalat alanına karıştığı, gıdaya uygun olmayan ekipman kullanıldığı ve iş yeri açma çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.
Konuyla ilgili yasal işlem başlatan ekipler, gıda mevzuatına aykırı üretim yapan işletmeyi mühürledi.
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