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        Alanya'da sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yapan işletme mühürlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yaptığı belirlenen işletme mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 15:14 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:14
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        Alanya'da sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yapan işletme mühürlendi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlıksız koşullarda şalgam üretimi yaptığı belirlenen işletme mühürlendi.

        Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, Saray Mahallesi'nde şalgam üretimi yapan bir işletmede denetim yaptı.

        Denetimde, üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız bir alanda yapıldığı, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suların imalat alanına karıştığı, gıdaya uygun olmayan ekipman kullanıldığı ve iş yeri açma çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

        Konuyla ilgili yasal işlem başlatan ekipler, gıda mevzuatına aykırı üretim yapan işletmeyi mühürledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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