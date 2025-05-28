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        Kumlucalı minik judocular 10 madalya kazandı

        Okul Sporları Judo Minikler Antalya İl Şampiyonasında, Kumlucalı judocular 10 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 18:23 Güncelleme: 28.05.2025 - 18:23
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        Kumlucalı minik judocular 10 madalya kazandı
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        Okul Sporları Judo Minikler Antalya İl Şampiyonasında, Kumlucalı judocular 10 madalya kazandı.

        Kepez Baraj Spor Salonunda yapılan ve il genelinden 350 sporcunun yer aldığı şampiyonaya, Kumluca Cumhuriyet İlkokulu ve Sultan Alparslan İlkokulu’ndan 16 sporcu katıldı.

        Cumhuriyet İlkokulundan 6, Sultan Alparslan İlkokulundan ise 4 sporcunun madalya kazandığı turnuva sonunda sporcular sevinç yaşadı.

        Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, minik judocuların bir altın, üç gümüş ve altı bronz madalya kazanarak büyük başarıya imza attıklarını söyledi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak tüm branşlarda faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini ifade eden Koca, "Geleceğin büyüklerini spor ahlakıyla yetiştiriyoruz. Her yıl daha fazla sporcu ile Kumluca’yı tanıtıyoruz. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. İlçemizi, bizleri en güzel şekilde temsil ettiler. İnşallah geleceğin büyük şampiyonları olacaklar." diye konuştu.

        Judo Antrenörü Ferdi Büyükkuşçular da judo antrenmanlarının tüm hızıyla devam ettiğini, özellikle bireysel yeteneğe sahip tüm gençleri bu spora davet ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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