Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası sona erdi

Kadınlar senkronize 10 metre platform finalinde İspanya birinci, Ukrayna ikinci, Almanya ise üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun son gününde kadınlar senkronize 10 metre platform ve erkekler 3 metre sıçrama tahtası final atlayışları yapıldı.

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