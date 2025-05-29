Antalya'da Tazelenme Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi 60 artı Tazelenme Üniversitesi'nde dördüncü dönem mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sorumluluk projesi olan Akdeniz Üniversitesi 60 Artı Tazelenme Üniversitesinin 107 lisans öğrencisi mezun olurken, ilk kez 101 yüksek lisans öğrencisi de mezuniyet sevinci yaşadı.

Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, Tazelenme Üniversitesinin Japonca dersi öğrencilerinden oluşan koronun Japon ezgilerini sunduğu müzik dinletisiyle başladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı konuşmada, mezunların örnek tavrının gelecek kuşakların hayatında büyük iz bırakacağını belirtti.

Öğrencilerin talebiyle doğan yüksek lisans programının sağlık okuryazarlığı, dijital okuryazarlık gibi uygulamalı eğitimlerle güçlendirildiğini vurgulayan Özkan, “Teorik bilginin yanında pratik uygulamaların saha stajlarına kadar öğrencilerimiz eğitimin gerçek anlamda hayatla buluştuğunu gösterdiler. Tüm bu emekler, gelecekte daha dinamik, verimli ve sağlıklı yaş almanın adımlarıdır.” ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de Akdeniz Üniversitesinden doğan ve Türkiye’de 25 üniversiteye yayılan Tazelenme Üniversitesinin devlet politikası haline gelmesi gerektiğine vurgu yaptı.