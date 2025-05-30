Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması yapılıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ile dolunun zarar verdiği alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

İlçede dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde bazı seraların camları kırıldı, bazı seralarda çökmeler meydana geldi.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin ile Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, doludan etkilenen Eskiyörük ve Yanköy mahallelerinde incelemelerde bulunarak üreticileri dinledi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cam seraların kırıldığı, açık alanda karpuz, lahana ve pamuk gibi ürünlerin zarar gördüğü, meyve ağaçlarında ise dane dökülmeleri yaşandığı öğrenildi.

Bölgede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra TARSİM eksperleri de çalışma yürütüyor.