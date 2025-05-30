Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması yapılıyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ile dolunun zarar verdiği alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:36 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması yapılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ile dolunun zarar verdiği alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

        İlçede dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde bazı seraların camları kırıldı, bazı seralarda çökmeler meydana geldi.

        Serik Kaymakamı Cemal Şahin ile Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, doludan etkilenen Eskiyörük ve Yanköy mahallelerinde incelemelerde bulunarak üreticileri dinledi.

        Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cam seraların kırıldığı, açık alanda karpuz, lahana ve pamuk gibi ürünlerin zarar gördüğü, meyve ağaçlarında ise dane dökülmeleri yaşandığı öğrenildi.

        Bölgede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra TARSİM eksperleri de çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bu yıl 1 trilyon dolar kazanması öngörülen tütün şirketleri, satış taktikleriyle gençleri hedef alıyor
        Bu yıl 1 trilyon dolar kazanması öngörülen tütün şirketleri, satış taktikleriyle gençleri hedef alıyor
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da denizde oluşan hortumlar kamerada
        Antalya'da denizde oluşan hortumlar kamerada
        Alanya'da denizde hortum oluştu
        Alanya'da denizde hortum oluştu
        Antalya'da dolu ve hortumun vurduğu tarım alanlarında yaralar sarılmaya çal...
        Antalya'da dolu ve hortumun vurduğu tarım alanlarında yaralar sarılmaya çal...
        Başlamayan inşaatlarla 450 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
        Başlamayan inşaatlarla 450 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
        Sahte siteden rezervasyon, tatil hayalini kabusa çeviriyor
        Sahte siteden rezervasyon, tatil hayalini kabusa çeviriyor
        Kumluca Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Kumluca Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı