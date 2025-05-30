Genç KADEM gönüllüleri Akseki'yi gezdi

Geziye, Akseki Kaymakamı Saliha Karataş, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, KADEM Vakfı Antalya İl Temsilcisi Zeynep Jane Kandur, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Baltacı ve çok sayıda Genç KADEM gönüllüsü katıldı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı Gençlik Kolları Antalya Temsilciliği tarafından Akseki ilçesine gezi düzenlendi.

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