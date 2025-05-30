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        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 20:24 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:29
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        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        G.Ş'nin kullandığı 07 BVZ 093 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde Ömer Ayvacı'nın (66) kullandığı 07 ADF 510 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Ayvacı, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Ayvacı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ayvacı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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