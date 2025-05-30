Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
G.Ş'nin kullandığı 07 BVZ 093 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde Ömer Ayvacı'nın (66) kullandığı 07 ADF 510 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ayvacı, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Ayvacı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ayvacı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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