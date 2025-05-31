4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin resmi açılış töreni yapıldı

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yörük kültürünün tanıtılması ve yaşatılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen festivalin resmi açılış töreni, Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda yapıldı.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e festival için teşekkür etti.

Festivalin önemini vurgulayan Şahin, "Dört yıldır düzenlenen Yörük Türkmen Festivali, unutulmaya yüz tutmuş, Türklüğün yüksek vasfını burada hatırlatıyor. Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nda özellikle vurguladığı, 'atinin ufkunda bir güneş gibi doğacaktır' dediği o yüksek medeniyet vasfı yine yükselecek ve dünyaya adalet, barış, hak, hakikat nedir öğretecek." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise festival ile kültürel mirasa sahip çıkma hayalinin her yıl daha büyük bir coşkuyla gerçekleştiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Festivale katılım sağlayan, destek ve emek verenlere teşekkür eden Böcek, "Bugün burada, Torosların eteğinde, dağların dilini bilen, doğayı dost edinen Yörüklerin, Türkmenlerin özüne, köklerine, yüreğine dokunuyoruz ve unutmayınız ki Yörük ateşi sönmez, Türkmen eli eğilmez. Bu söz sadece bir cümle değil, asırlardır süren bir yürüyüşün, bir direnişin, bir onurun adıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yörüklüğün bir ırk ya da mezhep değil, bir kültür olduğunu vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Bizler, at sırtında Orta Asya'nın engin bozkırlarından Toroslar'a, Altaylardan Tuna'ya uzanan kutlu bir yürüyüşün çocuklarıyız. Otağımızda kültür yoğurmuş, davuluyla toy kurmuş, sazıyla sevda yakmış Türk'ün Yörük Türkmen torunlarıyız. Bizim için yiğitlik, cesaret, azim ve çalışkanlık, sevgi ve hoşgörü, vefa dilimizden ve yüreğimizden türkülere, destanlara dönüşmüştür. Ne ezeriz, ne eziliriz, ne de eğiliriz."