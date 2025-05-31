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        Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 17:04 Güncelleme: 31.05.2025 - 17:10
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        Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Aydoğmuş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavgada, 3 kişi silahla vurularak, 1 kişi de sopayla darbedilmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi ve Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinden araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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