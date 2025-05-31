Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydoğmuş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

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