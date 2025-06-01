Eski Azerbaycan federasyon başkanının Antalya'da bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin 6 kişi tutuklandı
Eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musyev'in bıçaklı saldırıya uğraması olayında 6 şüpheli tutuklandı.
Eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musyev'in bıçaklı saldırıya uğraması olayında 6 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda, Azerbaycan heyetinde bulunan eski başkan Araz Musyev'in müsabaka salonunun kapısında bıçaklı saldırıya uğraması üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, Özbekistan vatandaşları A.R, K.K, E.B. ile Azerbaycan vatandaşları A.H, M.İ.G, F.B, R.S, ve V.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerden A.R. ve K.K, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, E.B, M.İ.G, F.B, R.S, ve V.A. nöbetçi hakimlikçe "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
- Olay
Antalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası sırasında 28 Mayıs'ta Azerbaycan heyetinde bulunan eski Başkan Araz Musyev, müsabaka alanı dışında bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Karın ve boğazından 2 bıçak darbesi alan Musyev, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
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