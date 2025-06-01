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        Eski Azerbaycan federasyon başkanının Antalya'da bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin 6 kişi tutuklandı

        Eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musyev'in bıçaklı saldırıya uğraması olayında 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 12:16 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:16
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        Eski Azerbaycan federasyon başkanının Antalya'da bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin 6 kişi tutuklandı
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        Eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musyev'in bıçaklı saldırıya uğraması olayında 6 şüpheli tutuklandı.

        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda, Azerbaycan heyetinde bulunan eski başkan Araz Musyev'in müsabaka salonunun kapısında bıçaklı saldırıya uğraması üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, Özbekistan vatandaşları A.R, K.K, E.B. ile Azerbaycan vatandaşları A.H, M.İ.G, F.B, R.S, ve V.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerden A.R. ve K.K, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, E.B, M.İ.G, F.B, R.S, ve V.A. nöbetçi hakimlikçe "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        - Olay

        Antalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası sırasında 28 Mayıs'ta Azerbaycan heyetinde bulunan eski Başkan Araz Musyev, müsabaka alanı dışında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

        Karın ve boğazından 2 bıçak darbesi alan Musyev, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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