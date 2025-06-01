Eski Azerbaycan federasyon başkanının Antalya'da bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin 6 kişi tutuklandı

Şüphelilerden A.R. ve K.K, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, E.B, M.İ.G, F.B, R.S, ve V.A. nöbetçi hakimlikçe "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda, Azerbaycan heyetinde bulunan eski başkan Araz Musyev'in müsabaka salonunun kapısında bıçaklı saldırıya uğraması üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, Özbekistan vatandaşları A.R, K.K, E.B. ile Azerbaycan vatandaşları A.H, M.İ.G, F.B, R.S, ve V.A. gözaltına alındı.

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