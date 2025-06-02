Alanya'da iskeleden düşen işçi ağır yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Payallar Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan A.D. (46), iskelede dış cephe çalışması yaptığı sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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