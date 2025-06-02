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        Alanya'da iskeleden düşen işçi ağır yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:09
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        Alanya'da iskeleden düşen işçi ağır yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Payallar Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan A.D. (46), iskelede dış cephe çalışması yaptığı sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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